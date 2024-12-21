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İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi

İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi
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İsveç'in başkenti Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto ederek soykırımın durdurulmasını talep etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Odenplan bölgesinde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.

İsrail'in uyguladığı soykırımın durdurulmasını isteyen göstericiler, İsveç Parlamentosu'na yürüdü.

Göstericiler, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması çağrısı yaptı.

"Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve " Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu belirtti.

Gösteriye katılan aktivistlerden Malin Akerström, İsrail'in Filistin'e yönelik 1 yıldır sürdürdüğü soykırımı önlemek için destek verdiğini belirtti.

Akerström, İsrail'in bir yıldan fazla süredir uyguladığı soykırıma karşı durmak için gösteriye katıldığını dile getirerek, "Bu protestolara devam etmek ve soykırımı durdurmak zorundayız. İsrail'i izole etmek zorundayız, Filistinlilere karşı işledikleri korkunç suçlar için onları kınamalıyız." dedi.

İsveç hükümetinin hemen harekete geçmesi gerektiğini aktaran Akerström, "Hükümetten İsrail'e yaptırım uygulanmasını, İsrail'e karşı sesini yükseltmesini talep ediyoruz. Protestolara devam edeceğiz." diye konuştu.

Diğer İsveçli aktivist Maja Eriksson ise soykırımın durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Her hafta sonu Filistin için yürüyorum çünkü soykırımın durması gerekiyor. Uluslararası Af Örgütü bize bunun bir soykırım olduğunu söyledi. Ama biz bunu bir yılı aşkın bir süredir biliyorduk. Umarım benim ve diğer pek çok kişinin katılımı da bunu sağlar ve İsveç hükümeti İsrail ve ABD'ye yaptırım uygulamaya başlar çünkü bu savaşı sürdürenler onlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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