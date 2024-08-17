İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi

İsveç'te İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

İsveç'teki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Başkent Stockholm'da "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Soykırımcı İsrail", "Çocuk katili İsrail" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsrail Büyükelçiliğinin önüne yürüdü.

Göstericiler, İsrail'in aylardır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

"İsveçli karar mercilerini İsrail'i durdurmak için bir şeyler yapmaya çağırıyoruz"

Eylemde AA muhabirine konuşan İsveçli aktivist Krister Holm, "Bombalar yağıyor, Gazze'deki kadınlar, çocuklar ve siviller acı çekiyor, Siyonist ordu tarafından öldürülüyor ve katlediliyorlar." dedi.

Holm, İsrail ordusunun ABD ve Batı Avrupa ülkelerince desteklendiğini kaydederek, "Bu yüzden İsveç'te, işgale karşı direnme hakkı olan, apartheid rejime karşı savaşma hakkı olan ve yerleşimci sömürgeciliğe karşı mücadele etme hakkı olan Filistinlilerle dayanışma göstermek çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Filistin direnişine destek verdiklerini vurgulayan Holm, "Aynı zamanda karar mercinde olan İsveçlileri İsrail'in soykırım yapmasını ve insanlığa karşı suçlar işlemesini durdurmak için bir şeyler yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Holm, İsveçte medya ve yöneticilerin İsrail'e karşı sessiz olduğunun altını çizerek, Filistin ile dayanışma içinde olmak ve İsrail'i boykot çağrısında bulundu.