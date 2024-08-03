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İsveç'te Filistin Destekçileri İsrail'i Protesto Etti

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi ve insani yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

"Çocuk katili Netanyahu", "Netanyahu terörist", "İsrail terör devleti", "Filistin'e özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları atan göstericiler, "ABD finanse ediyor İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Gazze'nin işgaline hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini isterken, İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe ve İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla itham ettikleri ABD'ye de tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Güncel

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