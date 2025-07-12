İsveç'te Filistin Destekçileri Gazze'ye Sessiz Kalan Hükümeti Protesto Etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, hükümeti, İsrail'in Gazze'yi işgaline sessiz kaldığı gerekçesiyle protesto etti.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Hükümetin İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı sessiz kaldığı ifade edilen protestoda, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

" Filistin'e özgürlük, katil Netanyahu " sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye destek veren Avustralyalı Damian Ridgwell, AA muhabirine, "Avustralya'nın Sydney kentinde Filistin'i Destekleyenler derneğine üye bir aktivistim. Sydney'de, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı gelen birçok protestonun düzenleyicisiyim." dedi.

İsrail'in yaptığı soykırımı durdurmak için küresel alanda faaliyet yürüttüklerini belirten Ridgwell, "Siyonist İsrail'in soykırımı durdurması için küresel bir hareketin parçası olarak bugün Stockholm'deyim. Nehirden, denize Filistin mutlaka özgür olacak." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi de 2 yıldır Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için İsveç medyasında hedef gösterildiğini söyledi.

İsveç'te devlet memuru ve aktivist olduğunu aktaran Hashimi, şunları kaydetti:

"İsveç'te ifade özgürlüğü çerçevesinde Filistin'e verdiğim destek yüzünden İsveç'in en büyük gazetesi Dagens Nyheter'de devlet memurluğumdan atılmam için hedef gösterildim. Bunun saçma olduğunu düşünüyorum. Bence devlet memurlarını ve iş verenleri Filistin'e yönelik devam eden soykırımı protesto etmemeleri için korkutmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilemez, korkmayacağız. İsveç'te ifade özgürlüğü var. Medya baskısına boyun eğilmemesini istiyorum. Çünkü soykırım tam anlamıyla devam ediyor. Soykırımın devam ettiğini sadece ben söylemiyorum. Uluslararası insan hakları örgütleri de söylüyor."