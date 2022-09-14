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İsveç'te Enflasyon Son 30 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı

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İsveç'te Enflasyon Son 30 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı

STOCKHOLM, 14 Eylül (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kadın bir süpermarkette alışveriş yapıyor, 14 Eylül 2022. İsveç'te Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre, enflasyon Ağustos ayında son otuz yılın en yüksek seviyesine çıktı.

STOCKHOLM, 14 Eylül (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kadın bir süpermarkette alışveriş yapıyor, 14 Eylül 2022. İsveç'te Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre, enflasyon Ağustos ayında son otuz yılın en yüksek seviyesine çıktı. İsveç İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, CPIF (Sabit Faiz Oranlı Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık enflasyon, Temmuz ayında yüzde 8 iken Ağustos ayında yüzde 9'a ulaştı. (Fotoğraf: He Miao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Stockholm Eylül İsveç Güncel Haberler

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