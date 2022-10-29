Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti

Güncel Haberler

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti

İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.

Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.

SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu "Satir" adlı komedi haber programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.

Programa katılan terör örgütü PKK/YPG destekçisi Kadir Meral de Kürtçe sunduğu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title