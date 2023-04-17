İsveç'te Aurora 23 savunma tatbikatı başladı

İsveç'te 26 binden fazla askerin katıldığı Aurora 23 savunma tatbikatı düzenleniyor.

İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Aurora 23 tatbikatına, İsveç, ABD, İngiltere, Finlandiya, Polonya, Norveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna, Danimarka, Avusturya, Almanya ve Fransa'dan askerler katılıyor.

Tatbikatı yöneten İsveçli Tuğgeneral Stefan Andersson, SR'ye yaptığı açıklamada, Aurora 23'ün amacının, " İsveç'e yönelik olası bir saldırıya karşı ordunun birleşik harekat kapasitesini artırmak ve bölgenin istikrarına katkı sağlamak" olduğunu söyledi.

Tatbikatta siber saldırılara karşı alınan önlemlerin de deneneceğini aktaran Andersson, Aurora 23'ün, 1989'dan bu yana İsveç topraklarında yapılan en büyük askeri tatbikat olduğunu kaydetti.

Andersson, tatbikatın 11 Mayıs'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.