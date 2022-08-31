İsveç'te ambulansın da olduğu yolda trafiği kesen aktivistler hakkında soruşturma Güncel Haberler İsveç'in başkenti Stockholm'de ambulansın da bulunduğu yoldaki trafiği kesen ve uzun süre açmayan 10 çevreci aktivist hakkında soruşturma başlatıldı. İsveç'in başkenti Stockholm'de ambulansın da bulunduğu yoldaki trafiği kesen ve uzun süre açmayan 10 çevreci aktivist hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, söz konusu aktivistler hakkında soruşturma başlatırken savcılık da ambulansın uzun süre trafikte mahsur kalması nedeniyle bu kişiler hakkında gözaltı talebinde bulundu. Stockholm'ün Solna ilçesinde 29 Ağustos'ta çevreci aktivistler Karolinska Hastanesi önünde otoyolu kesmişti. İki saat süren eylemde kilometrelerce kuyruk oluşmuş, içinde hasta bulunan ambulans da saatlerce yolda mahsur kalmıştı. Polisin aktivistlere müdahalesiyle trafik açılmıştı. Çevreci aktivistler, benzin ve mazotla çalışan araçların, doğaya zarar vermelerinden dolayı İsveç'te yasaklanmasını istiyor. Aktivistler, bu konuya dikkati çekmek için her gün Stockholm'ün farklı caddelerinde trafiği engelleme eylemi yapıyor. Güncel Kaynak: AA / Atila Altuntaş Stockholm İsveç Güncel Haberler

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