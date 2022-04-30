İsveç, Rusya savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı - Haberler

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İsveç, Rusya savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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İsveç, Rusya savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı

İsveç, bir Rus savaş uçağının Blekinge bölgesi üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

İsveç, bir Rus savaş uçağının Blekinge bölgesi üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

İsveç Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı yazılı açıklamada, dün Blekinge bölgesinin güneyinde bir Rus savaş uçağının İsveç hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uçağın İsveç sınırlarını terk ederek geri döndüğü ve tüm sürecin fotoğraflandığı vurgulandı.

İsveç Hava Kuvvetleri, 2 Mart'ta 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Savaş, İsveç, Rus, Güncel, Haberler

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