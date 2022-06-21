İsveç, Rus gazının kesilme ihtimaline karşı gaz tedarik hazırlık uyarısının ilk seviyesini etkinleştirdi - Haberler

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İsveç, Rus gazının kesilme ihtimaline karşı gaz tedarik hazırlık uyarısının ilk seviyesini etkinleştirdi

AA - Bahattin Gönültaş - Güncel
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İsveç, Rus gazının kesilme ihtimaline karşı gaz tedarik hazırlık uyarısının ilk seviyesini etkinleştirdi

İsveç'in enerji piyasası düzenleyici kurumu, Rusya'dan gelen doğal gazın kesilmesi ihtimaline hazırlanmak amacıyla ülkenin batı ve güney bölgeleri için üç aşamalı gaz tedarik hazırlık uyarısının ilk aşamasını etkinleştirdiğini bildirdi.

İsveç'in enerji piyasası düzenleyici kurumu, Rusya'dan gelen doğal gazın kesilmesi ihtimaline hazırlanmak amacıyla ülkenin batı ve güney bölgeleri için üç aşamalı gaz tedarik hazırlık uyarısının ilk aşamasını etkinleştirdiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu uyarının 3 aşamalı gaz tedarik hazırlık uyarısının ilk aşaması olduğu ve İsveç'teki gaz dağıtımlarında bir azalma anlamına gelmediğini belirtildi.

Açıklamada, İsveç'te doğal gaz arzının güvende olduğuna vurgu yapılarak söz konusu uyarının "sektör şirketlerine ve batı İsveç gaz şebekesine bağlı gaz tüketicilerine, gaz piyasasının gergin olduğunu ve gaz arzı durumunun kötüleşebileceğini" işaret ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rusya'dan Avrupa'ya gaz teslimatlarında keskin bir azalmanın ardından Danimarka acil gaz tedarik planının ilk aşamasını dün devreye almıştı.

Bu arada, Alman hükümeti de 30 Mart'ta Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı Gaz Acil Durum Planı'nda "erken uyarı" seviyesini etkinleştirmişti. Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı, "erken uyarı", "uyarı" ve "acil durum" olmak üzere 3 seviyeden oluşuyor.

Gazprom, 15 Haziran'da ise Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının yüzde 33 daha düşeceği uyarısında bulunmuştu.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattına gaz tedarikinin, 16 Haziran itibarıyla günlük 67 milyon metreküpe kadar sağlanabileceğini bildirmişti.

AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

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