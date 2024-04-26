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İsveç Parlamentosu Savunma Komitesi, Savunma Harcamalarının Artırılmasını Tavsiye Etti

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İsveç Parlamentosu Savunma Komitesi, ülkenin yıllık savunma harcamalarının ve silah altındaki asker sayısının artırılmasını tavsiye etti. Komite, NATO üyeliği sonrası yayımladığı raporda, savunma harcamalarının 2030'a kadar 5 milyar dolar artırılması ve asker sayısının 2032'ye kadar 12 bine çıkarılması gerektiğini belirtti.

İsveç Parlamentosu Savunma Komitesi, yayımladığı raporda, ülkenin yıllık savunma harcamalarının ve silah altındaki asker sayısının artırılmasını tavsiye etti.

Savunma Komitesi, ülkenin NATO'ya üyeliğinin ardından savunmasına ilişkin bir tavsiye raporu yayımladı.

Söz konusu raporda, İsveç'in yıllık savunma harcamalarının 2030'a kadar yaklaşık 5 milyar dolar artırılması tavsiye edildi.

Silah altındaki asker sayısının 2032'ye kadar yaklaşık 8 binden 12 bine çıkarılmasının gerektiği belirtilen raporda, hava savunmasının insansız hava araçlarından (İHA) kaynaklanan tehlikelere karşı güçlendirilmesi, daha fazla seyir füzesi alınması ve donanmadaki asker sayısının da artırılması önerildi.

Raporda, "İsveç'e ya da müttefiklerine yönelik bir saldırı göz ardı edilemez." ifadelerine yer verildi.

İsveç'in savunma harcamalarının 2024 için yaklaşık 11 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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