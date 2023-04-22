İsveç, Mısır ve Suudi Arabistan'la, Sudan için ateşkes çabalarını görüştü

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı ayrı ayrı telefon görüşmelerinde, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yaşandığı Sudan'da ateşkesin sağlanması çabalarını görüştü.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı ayrı ayrı telefon görüşmelerinde, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yaşandığı Sudan'da ateşkesin sağlanması çabalarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsveç Dışişleri Bakanı Billström ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Sudan'daki durumu ele aldı.

İki bakan, Ramazan Bayramı nedeniyle alınan ateşkes kararına rağmen silahlı çatışmaların sürdüğü Sudan'da ateşkesin desteklenmesi ve kalıcı hale getirilmesi yollarını konuştu.

İsveç Bakan Billström, ülkesinin Sudan'daki gelişmelerden ve bu gelişmelerin ülkedeki sivillere ve yabancı uyruklu vatandaşlara etkisinden endişe duyduğunu söyledi.

Şukri ise Mısır'ın tüm taraflarla temas kurarak sarf ettiği çabalara değinerek, kalıcı bir ateşkes için çalışmanın ve tüm ihlallerden kaçınmanın önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, İsveçli Bakan Billström, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

İkilinin, Sudan'daki askeri çatışmaların durması, siviller için gereken korumanın sağlanması ve şiddete son verilmesi için harcanan çabaları görüştüğü kaydedildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.