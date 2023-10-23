İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM'ye sevk edildi
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildiğini duyurdu.
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel