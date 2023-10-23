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İletişim Başkanlığı: "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye...

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İletişim Başkanlığı: "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir.

İletişim Başkanlığı: " İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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