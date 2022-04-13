İsveç'in haziranda NATO üyeliğine başvuracağı iddiası - Haberler

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İsveç'in haziranda NATO üyeliğine başvuracağı iddiası

AA - Atila Altuntaş - Güncel
İsveç'in haziranda NATO üyeliğine başvuracağı iddiası

İsveç'in SVD gazetesi, İsveç'in haziran ayında NATO üyeliğine başvuruda bulunacağını iddia etti.

İsveç'in SVD gazetesi, İsveç'in haziran ayında NATO üyeliğine başvuruda bulunacağını iddia etti.

Gazetenin haberinde, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunun, 29-30 Haziran tarihlerinde İspanya'da yapılacak NATO ülkeleri toplantısında sunulacağı kaydedildi.

NATO üyeliği görüşmeleri için İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkesinin İltalehti gazetesine yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını söyledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliği konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Finlandiya, İspanya, Haziran, İsveç, Güncel, Haberler

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