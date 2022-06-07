İsveç Başbakanı Andersson, Kakabaveh'e herhangi bir taviz verilmediğini belirtti - Haberler

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'e herhangi bir taviz vermediklerini söyledi.

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önergesinin Mecliste kabul edilmemesinin ardından Andersson, basın toplantısı düzenledi.

Gensoru önergesindeki oylamanın Johansson'un lehine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Andersson, "Kakabaveh'e hiç taviz vermedik. NATO sürecinde tekerin çarkına çubuk sokanların siyasi oyununa İsveç halkının ihtiyacı yoktur." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için varılan anlaşmayı hatırlatması üzerine Andersson, "Biz Kakabaveh ile hükümet olarak yeni bir anlaşma yapmadık. Herhangi bir taviz de vermedik. O anlaşma 2 yıl önce Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında yapıldı, hükümet arasında yapılan bir anlaşma değil." dedi.

Öte yandan Expressen gazetesinin iddiasına göre, Suriye'nin kuzeyinde etkili örgüt elebaşı, Kakabaveh'i arayarak kriz çıkarmaması gerektiği yönde telkinde bulundu. Kakabaveh, gelen emir üzerine Meclise girerek oy kullandı. Kakabaveh'in 1 oyu sayesinde Johansson, mecliste güven oylamasını kazandı.

Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında imzalanan anlaşma

İsveç'te Kasım 2021'de, Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım'da Başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

Johansson hakkındaki gensoru önergesi

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.