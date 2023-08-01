İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Zihinsel Engelli Tarafından Silahlı Saldırı: Kadın Ağır Yaralandı

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda çalışan bir kadın, zihinsel engelli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kadın ağır yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.