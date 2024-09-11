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İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye ile İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

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İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Türkiye ile işbirliğini geliştirmek için sabırsızlandığını söyledi. Stenergard, Türkiye ile yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğini ve NATO'daki ortağı olarak işbirliğini geliştirmek için sabırsızlandığını belirtti. Ayrıca, İsveç'in Filistin ve İsrail politikasının barış eksenli olduğunu ve Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Türkiye ile işbirliğini geliştirmek için sabırsızlandığını söyledi.

4 Eylül'de istifa eden Tobias Billström'ün yerine dün dışişleri bakanlığına atanan Stenergard, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Stenergard, "Türkiye ile yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğim, özellikle de NATO'daki ortağımız olarak. Bu işbirliğini geliştirmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

İsveç'in Filistin ve İsrail politikasının barış eksenli olduğunu belirten Stenergard, "Öncelikle bölgede silahlar susmalı ve barış tesis edilmeli. İki devletli çözüm olmalı." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Stenergard, "Ukrayna davası bizim davamız. Ukrayna Avrupa Birliği'ne kısa sürede üye olmalı ve Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek." diye konuştu.

İsveç devlet televizyonu SVT, Dışişleri Bakanı Stenergard'ın ilk dış gezisini 18 Eylül'de Türkiye'ye yapacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

Politika Filistin Ukrayna Türkiye İsrail Güncel İsveç Nato

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