Üye Girişi
Haberler
Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek

"Aksi halde cehenneme dönecek"

 ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi

Esad'ın suçladığı ülkeden yanıt var! Kısacık açıklamada mesaj çok net

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi
Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum

'Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum'

İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye ile İşbirliğine Devam Edecek

İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye ile İşbirliğine Devam Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Türkiye ile işbirliğine devam ettiklerini ve askeri teçhizat ihracatına ilişkin güncellemeler yapacaklarını belirtti. Ayrıca, İsrail-Filistin meselesinde sürdürülebilir iki devletli çözümü desteklediklerini ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Türkiye ile işbirliğine devam ettiklerini söyledi.

Stenergard, düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin sorusu üzerine, "İsveç, Türkiye ile imzaladığı anlaşma (Üçlü Mutabakat Zaptı) çerçevesinde işbirliğine devam etmektedir. (Türkiye ziyaretine giderken) Uçağımızın dönmek zorunda kalması çok talihsizdi fakat şu an taahhütte bulunduğumuz farklı konular üzerine iyi görüş alışverişimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

İsveç'in askeri teçhizat ihracatına ilişkin yönergeyi NATO'ya göre güncelleme çalışması konusunda Stenergard, "Güncelleme ile birlikte artık eski tarafsızlık politikasını ortadan kaldırıyoruz ve bunu arkamızda bırakıyoruz." dedi.

İsrail- Filistin meselesinde iki devletli çözüm sürecini desteklediklerini kaydeden Stenergard, "Sürdürülebilir iki devletli çözümün tek yol olacağına inanıyoruz. Tarafları gerginliği azaltmaya, esirleri salıvermeye ve bununla birlikte Gazze'deki sivil kayıpları azaltmaya çağırıyoruz. Bunu yapmak için tarafları müzakereler, ateşkes ve iki devletli çözüm için bir araya getirmek önemlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
img

'Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum'
img

Esad'ın suçladığı ülkeden yanıt var! Kısacık açıklamada mesaj çok net
img

Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Abdurrahman Mustafa kimdir? Survivor 2025 ne zaman başlayacak, kimler yarışacak? Manisa elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Twitter çöktü mü? 3 Aralık Salı Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? 3-4 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.