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İsveç Dışişleri Bakanı'nın Türkiye Ziyareti Teknik Sorun Nedeniyle Ertelendi

İsveç Dışişleri Bakanı'nın Türkiye Ziyareti Teknik Sorun Nedeniyle Ertelendi
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İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'i taşıyan uçağın Türkiye'ye seyahati teknik bir sorun nedeniyle iptal edildi. Bu durum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı 'Güvenlik Mekanizması' toplantısının ertelenmesine yol açtı.

(ANKARA) - İsveç, Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'i taşıyan uçağın Türkiye'ye gelirken teknik bir sorun yaşaması üzerine geri döndüğünü, bu nedenle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı Ankara'daki "Güvenlik Mekanizması" toplantısının ertelendiğini açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'i taşıyan uçağın Türkiye'ye gelirken teknik bir sorun yaşamasının ardından Stockholm'e geri döndüğü belirtildi. Bu nedenle, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı, Ankara'da düzenlenecek "Güvenlik Mekanizması" toplantısının ertelendiği açıklandı. Açıklamada, mürettebat ve yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve toplantı için yeni bir tarih belirleneceği de kaydedildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Ankara'nın Stockholm'ün NATO üyeliği teklifini onaylamasını sağlamak için kabul edilen güvenlik anlaşmasını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Fidan ve Bakanlık yetkilileriyle ilk toplantılarını yapacaklardı.

Türkiye, Ankara'nın İsveç'in terörist olarak gördüğü grup ve kişilere yönelik tutumu ve Stockholm'ün daha sonra kaldırdığı silah ambargosu konusundaki endişeleri nedeniyle bir yıldan uzun süren bir gecikmenin ardından ocak ayında İsveç'in askeri ittifaka katılma teklifini onaylamıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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