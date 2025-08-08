İsveç Dışişleri Bakanı’ndan İsrail'in Gazze Saldırılarına Eleştiri

Güncelleme:
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararının uluslararası hukuku ihlal ettiğini, karardan endişe duyduklarını bildirdi.

İsveç'in SVT Nyheter televizyonuna konuşan Stenergard, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını tırmandırma kararını eleştirdi.

Gazze topraklarını ilhak etme, değiştirme veya daraltma girişimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Stenergard, "İsrail hükümetinin aldığı kararı büyük endişeyle karşılıyorum. Ateşkese ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bu karar tam tersi yönü gösteriyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Stenergard, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararı uluslararası hukuku ihlal ediyor. Karardan endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze kentinin tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
