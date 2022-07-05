İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "Muhtırada Herhangi Bir Listeden ya da Sayıdan Bahsedilmiyor"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün imzalanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Linde, Türkiye'nin iade edilmesini talep ettiği 73 teröriste ilişkin, "Muhtırada herhangi bir liste yoktu. Ancak teröristler söz konusu olduğunda daha iyi iş birliği yapmak, bilgi edinmek gibi yapabileceğimiz şeyler var. Muhtırada herhangi bir listeden, sayıdan veya herhangi bir şeyden söz edilmiyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile Brüksel'de ortak basın açıklaması yaptı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün imzalanmasının ardından yapılan açıklamada Stoltenberg şunları kaydetti:

"Şu an itibariyle Finlandiya ve İsveç davetli statüsüne sahip. Bugün NATO kapısının açıldığını bir kez daha göstermiş olduk. NATO'nun on yıllardır izlediği genişleme, Avrupa çapında barışı, istikrarı ve demokrasiyi güçlendiren büyük bir başarı olmuştur. İsveç ve Finlandiya kendi özgür ve bağımsız tercihleri sonucunda NATO'ya katılmayı seçtiler. Finlandiya ve İsveç'in ittifaka dahil olmaları daha güvenli, NATO'yu ve hepimizi daha güçlü kılacak."

HAAVİSTO: HIZLI ONAY SÜRECİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ise şöyle konuştu:

"Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'i ittifaka davet etmek için tarihi bir karar alındı ve dün NATO ile katılım müzakereleri yapıldı. Bugün, tüm NATO müttefikleri tarafından Katılım Protokolü'nün imzalandığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

NATO üyesi tüm ülkelerde onay süreci başlatılacak. İttifak'ın Finlandiya'nın üyeliğine verdiği desteği takdir ediyoruz. Hızlı onay sürecini sabırsızlıkla bekliyorum. Finlandiya ve İsveç'in üyeliği sadece kendi güvenliğimize değil, aynı zamanda İttifak'ın kolektif güvenliğine de katkıda bulunacaktır."

LİNDE: ÜYELİĞİMİZ NATO'YU GÜÇLENDİRECEK VE AVRUPA ATLANTİK BÖLGESİNİN İSTİKRARINA KATKI SAĞLAYACAKTIR

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, açıklamasında şunlara değindi:

"Bugün atılan imza, tam NATO üyeliği yolunda önemli bir adımdır.

İttifakın gelecekteki bir üyesi olarak İsveç, tüm müttefiklerin güvenliğine katkıda bulunacaktır. Üyeliğimizin NATO'yu güçlendireceğine ve Avrupa Atlantik Bölgesi'nin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. NATO'nun kolektif savunmasına katkıda bulunmak için üzerimize düşeni yapacağız."

LİNDE: UMARIM MUTABAKAT, TÜRKİYE PARLAMENTOSU'NDA ONAYLANABİLİR

Genel Sekreter ve bakanlar, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öne çıkan açıklamalar şöyle:

LİNDE: UMARIM MUTABAKAT, TÜRKİYE PARLAMENTOSU'NDA ONAYLANABİLİR

"Umuyorum ki, hızlı bir onay süreci olur ve bildiğiniz üzere, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında güvenlik ve terör konularındaki endişelerin giderilmesi için bir mutabakat imzaladık. Bu muhtırayı onurlandıracağız ve bunun takipçisi olacağız. Ayrıca ortak bir mekanizma da olacak. Bu sebeple, umarım Türkiye Parlamentosu'nda bu onaylanabilir."

STOLTENBERG: MUTABAKAT, TERÖRİZM KONUSUNDA DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİNİ HIZLANDIRMAK ÜZERE İYİ BİR PLATFORM SAĞLIYOR

"Tüm farklı güvenlik tehditlerini ele alırken hem daha saldırgan Rusya ile hem de elbette NATO gündeminde olan terörizm ile karşı karşıyayız. Mutabakat kapsamında Finlandiya, İsveç ve Türkiye, tüm bu ülkeler için önemli olan terörizm konusunda daha fazla iş birliğini hızlandırmak üzere iyi bir platform sağlıyor."

HAAVİSTO: UMARIM TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ GİDEREBİLİRİZ

"Türkiye ile çok iyi ve uzun vadeli bir ilişkimiz var. Türkiye Avrupa Birliği üyeliği için başvurduğunda bu süreci savunan ülkelerden biri de biziz. Türkiye ile barış, arabuluculuk konularında çok yakın bir iş birliğimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile düzenli temaslarımız var. Mutabakat aslında Türkiye'nin belirttiği üzere terörden PKK'ya kadar tüm endişeleri ele aldık. Mutabakatta atılması gereken adımlar belirtildi. Bu iş birliğine dayanarak ilerleyebiliriz."

LİNDE: MUHTIRADA HERHANGİ BİR LİSTEDEN YA DA SAYIDAN SÖZ EDİLMİYOR

"Muhtırada (73 terörist ile ilgili) herhangi bir liste yoktu. Ancak teröristler söz konusu olduğunda daha iyi iş birliği yapmak, bilgi edinmek gibi yapabileceğimiz şeyler var. Gördüğünüz üzere, muhtırada herhangi bir listeden, sayıdan veya herhangi bir şeyden söz edilmiyor."

ANKA / Güncel