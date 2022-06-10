İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "İsveç'in NATO süreci zaman alacak" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "İsveç'in NATO süreci zaman alacak"

AA - Atila Altuntaş - Güncel
 - Güncelleme:
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 'İsveç'in NATO süreci zaman alacak'

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in NATO sürecinin zaman alacağını belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in NATO sürecinin zaman alacağını belirtti.

NATO konusunda basın açıklaması yapan Linde, haziran sonunda İspanya'da yapılacak NATO zirvesinde, İsveç'e üyelik verilmesi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini ve NATO sürecinin ülkesi için zaman alacağını söyledi.

Süreç sonunda herkesin memnun olacağı bir sonuç çıkmasını umduğunu kaydeden Linde, "NATO süreci zaman alsa da herkesin mutlu olacağına dair bir umudum var. Bu umut bizim NATO üyesi olmamız, Türkiye'nin de endişelerini ciddiye almamız şeklinde." ifadesini kullandı.

Türkiye ile NATO görüşmelerini yapıcı olarak değerlendiren Linde, görüşmelerin kesintiye uğramayacağını umduğunu sözlerine ekledi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu İspanya İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title