İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Bosna Hersek'in AB'nin bir parçası olduğunu söyledi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olduğunu belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olduğunu belirtti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, İsveçli mevkidaşı Billström ile başkent Saraybosna'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Bakanlar, yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Billström, ülkesiyle Bosna Hersek'in güçlü ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek İsveçli birçok şirketin Bosna Hersek'te yatırım yaptığını söyledi.

Konakovic ile Avrupa ve Batı Balkanlar'daki mevcut durumlar üzerine görüştüğünü aktaran Billström, "Batı Balkan ülkeleri, önemli ortaklarımızdandır ve istikrarlı bir Avrupa'yı yalnızca ortak değerlere dayalı şekilde geliştirebiliriz. Avrupa'daki yeni güvenlik durumu nedeniyle Batı Balkan ülkelerinin önemi daha da arttı." değerlendirmesinde bulundu.

"İsveç ve AB yanınızda olmaya ve sizi desteklemeye devam edecek"

Billström, Bosna Hersek'in AB aday ülke statüsü almasından memnun olduklarını belirterek "Aday statüsü, aynı zamanda reformlar ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da içeren ortak dış ve güvenlik politikasına uyum konusunda artan beklentileri beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Bosna Hersek'in AB'nin bir parçası olduğunu vurgulayan Billström, "İsveç ve AB yanınızda olmaya ve sizi desteklemeye devam edecek." dedi.

Ev sahibi Bakan Konakovic, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik destek mesajı vermenin önemine değinerek, AB yolunda kendilerine destek veren İsveç'e teşekkür etti.

Konakovic, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de iyi seviyede olduğunu ifade ederek işbirliği yapılacak daha birçok alanın olduğunu ve bu hususta çalışacaklarını kaydetti.