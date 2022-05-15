İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: 'Türkiye ile görüşmelerde çözüme ulaşamadık'

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye ile dün akşam yapılan müzakerelerde çözüme ulaşamadıklarını ve diplomatik müzakerelere devam etme kararı aldıklarını söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Linde, ülkesinin NATO üyelik başvurusu kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Linde, "Türkiye ile dün akşam yapılan müzakerelerde çözüme ulaşamadık ve diplomatik müzakerelere devam etme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Türk tarafı ile "Suriye'nin kuzeyindeki oluşumdan dolayı" anlaşamadıklarını kaydeden Linde, "Biz PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyoruz. Kuzey Suriye'deki oluşum için aynı şeyi düşünmüyoruz, birçok NATO ülkesi de düşünmüyor. ABD ve diğer NATO ülkeleri gibi biz de Kuzey Suriye'deki Kürt örgütleri ile görüştük." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.