İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı - Haberler

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı.

Dışişleri Bakanlığında canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi.

Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Güncel, Haberler

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