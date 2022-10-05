İsveç Büyükelçisi Herrström'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul... Güncel Haberler İsveç Büyükelçisi Herrström'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. İsveç Büyükelçisi Herrström'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İsveç Güncel Haberler

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