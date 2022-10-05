İsveç Büyükelçisi Herrström'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul...
Güncel Haberler
İsveç Büyükelçisi Herrström'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
İsveç Büyükelçisi Herrström'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Kaynak: AA / Güncel