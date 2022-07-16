İsveç basınına göre, Yargıtay FETÖ elebaşlarından birinin Türkiye'ye iadesini durdurdu - Haberler

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İsveç basınına göre, Yargıtay FETÖ elebaşlarından birinin Türkiye'ye iadesini durdurdu

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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İsveç basınına göre, Yargıtay FETÖ elebaşlarından birinin Türkiye'ye iadesini durdurdu

İsveç'te Yargıtayın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşlarından birinin Türkiye'ye iade edilmesini durdurduğu bildirildi.

İsveç'te Yargıtayın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşlarından birinin Türkiye'ye iade edilmesini durdurduğu bildirildi.

Dagens Juridik gazetesinin haberinde, 2018'de İsveç'te oturum izni verilen ve FETÖ elebaşlarından olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından iadesi istenilen 48 yaşındaki kişinin iadesinin Yargıtay tarafından durdurulduğu belirtildi.

Türkiye'nin iadesini istediği kişinin FETÖ'nün sözde Afganistan imamı olduğu ve bylock kullandığının tespit edildiği ifade edilen haberde, 2018'de İsveç'ten sığınma talep ettiği ve o tarihten beri İsveç'te oturma ve çalışma izni olduğu kaydedildi.

Haberde, söz konusu kişinin bylock kullanması ve FETÖ'ye sempati duymasının İsveç'te suç teşkil etmediği, bu yüzden Türkiye'ye iadesinin durdurulduğu aktarıldı.

Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yılbaşından önce izin vereceğini umduğunu ama bundan emin olmadığını söyledi.

Türkiye'nin 2019'dan bu yana 16 kişiyi İsveç'ten talep ettiğini aktaran Linde, "Bunlardan 9'u İsveç'te olmadığı için talep geri çekildi. Yargıtay bunlardan 4'ünün iade edilmemesi gerektiğine karar verdi, 3 kişi de iade edildi." ifadelerini kullandı.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Yargıtay Türkiye İsveç Güncel Haberler

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