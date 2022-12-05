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İsveç Başbakanı Kristersson: "İsveç bir terör üssü haline gelmemeli"

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İsveç Başbakanı Kristersson: 'İsveç bir terör üssü haline gelmemeli'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin bir terör üssü haline gelmemesi gerektiğini belirtti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin bir terör üssü haline gelmemesi gerektiğini belirtti.

İsveç'te Türkiye karşıtlığı ile bilinen eski Sosyal Demokrat Milletvekili Nalin Pekgül'ün NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye teröristlerin iade edilmemesine yönelik gönderdiği mektubu cevaplayan Kristersson, "İsveç bir terör üssü haline gelmemeli." ifadelerini kullandı.

Kristersson, Pekgül'e cevap olarak yayımladığı mektupta, şunları kaydetti:

"Teröre, terörün finansmanına veya başka bir suça bulaşmayanların korkacak hiçbir şeyi yoktur. Bununla birlikte, İsveç dışındaki ülkelere yönelik olsun veya olmasın, İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim ülkemizde olduğu gibi, Türkiye'nin de terörizme karşı kendini koruma hakkı olduğu konusunda her zaman nettim."

İsveç'te evrensel hukuk kurallarının geçerli olduğunu hatırlatan Kristersson, "İsveç uluslararası hukuka uymaya devam edecektir. Başka bir şey düşünülemezdi. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen dünyanın en güçlü devletlerinden biriyiz. İsveç vatandaşları asla iade edilmez." ifadelerine yer verdi..

İsveç'in Türkiye ve Finlandiya ile yaptığı NATO anlaşmasının arkasında olduklarını belirten Kristersson, diğer partilerin de bu konuda kendilerine destek verdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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