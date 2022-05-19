İsveç Başbakanı Andersson "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz." dedi.
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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İsveç Başbakanı Andersson "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz.
İsveç Başbakanı Andersson "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz." dedi.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel