İsveç, Baltık Denizi'nde boru hattı gaz sızıntılarının çevresini kordon altına alacak

İsveç Sahil Güvenlik Kurumu, Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan ve İsveç sahasında bulunan gaz sızıntılarının olduğu bölgeyi kordon altına alacağını duyurdu.

İsveç Sahil Güvenlik Kurumu, Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan ve İsveç sahasında bulunan gaz sızıntılarının olduğu bölgeyi kordon altına alacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, İsveç münhasır ekonomik bölgesindeki iki sızıntının olduğu alanın kordon altına alındığı ve bu alanın 9,3 kilometre (5,8 mil) yakınına kadar yaklaşılmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, kararın soruşturmayı yürüten savcı tarafın alındığı kaydedilirken, bölgede balık avlanmasının yanı sıra su altı araçları, gemi ve tekne geçişlerinin yasaklandığı vurgulandı.

Soruşturmayı yürüten Savcı Mats Ljungqvist da yaptığı açıklamada, yoğun şekilde soruşturmayı devam ettirdiklerini söyledi. Ön soruşturmanın ayrıntılarına girmeyeceğini belirten Ljungqvist, kamuoyunun ilgisini anladığını fakat soruşturmanın selameti için fazla bilgi vermeyeceğini vurguladı.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.