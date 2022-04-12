ISUBÜ, YÖK'ün verdiği burs sıralamasında 28 devlet üniversitesi arasında üçüncü oldu

ISPARTA (AA) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ)'nün YÖK'ün Fen ve Mühendislik öğrencilerine verdiği Ar-Ge ve burs desteğinde 28 devlet üniversitesi arasında üçüncü olduğu bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, ISUBÜ'nün yaklaşık 500 öğrencinin desteklerden yaralanmasıyla üçüncü olduğu belirtildi.

Açıklamada, uygulamalı eğitimde öğrencilerin dönem boyunca kesintisiz sanayide eğitim görmelerinin sağlanacağı kaydedildi.