ISUBÜ, TEKNOFEST'e akademik paydaş oldu - Haberler

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ISUBÜ, TEKNOFEST'e akademik paydaş oldu

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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ISUBÜ, TEKNOFEST'e akademik paydaş oldu

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile akademik paydaş olduğunu bildirdi.

ISPARTA (AA) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile akademik paydaş olduğunu bildirdi.

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, yaptığı yazılı açıklamada, ISUBÜ'den 40 akademik personelin jüri üyesi olarak TEKNOFEST'te görev yapacağını belirtti.

TEKNOFEST'e azami destek sağlamak için büyük bir motivasyonla çalıştıklarını aktaran Diler, şunları kaydetti:

"Yarışmalara olan ilgiyi ve katılımı arttırmak, yarışmalara katılacak öğrencilerimize her alanda katkı sağlayabilmek adına çeşitli destekler sunulması konusunda yoğun gayret gösteriyoruz. Bu yıl akademik paydaş olmanın da önemli sorumluluklar getirmesi bilinciyle 30 Ağustos- 4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havaalanı'nda gerçekleştirilecek yarışmalarda öğrencilerimiz ve akademik personelimizle standımızda yerimizi daha güçlü bir şekilde alacağız. Bu sefer TEKNOFEST'te Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme yarışmaları yer alacak."

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Havacılık, Isparta, Uzay, Güncel, Haberler

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