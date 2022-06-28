İSU'dan İzmit'in kırsal mahallelerine altyapı çalışması

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinde altyapı çalışmaları başlattı.

İSU'dan yapılan yazılı açıklamada, Çubuklubala, Şahinler, Gökçeören mahallelerinde, 14 kilometre uzunluğunda içme suyu isale ve şebeke hattı ile 2 prefabrik depo inşa edileceği bildirildi.

Açıklamada, içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarının ilk olarak Çubuklubala Mahallesi'nde başlatıldığı belirtilerek, hatlarda 110, 150 ve 160 milimetre çaplarında çelik, düktil font ve pvc borular kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kesintisiz içme suyu ile sağlıklı şebekeye kavuşturacak çalışmalarda, Çubuklubala'da 3 bin 150 metre şebeke hattı, Şahinler'de 8 bin 50 metre isale ve şebeke hattı ile 100 metreküp kapasiteli prefabrik depo, Gökçeören Sadıklar'da 2 bin 400 metre şebeke hattı ve Gökçeören Çobanoğlu'nda 400 metre şebeke ile 25 metreküp kapasiteli prefabrik depo yapılacak. Proje kapsamında Kozluk Mahallesi Gaffar Okkan Sokak'ta yüzey sularını toplamak için yağmur suyu hattı yapılacak. Gaffar Okkan Sokak'ta 600 milimetre çapında betonarme boru kullanılarak, 400 metre yeni yağmursuyu hattı yapılacak. Yaklaşık 5 ay sürmesi planlanan proje 10 milyon liraya mal olacak."