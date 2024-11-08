Istranca Ormanları Sonbaharda Göz Kamaştırıyor

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbaharın renkleri hakim oldu.

Sonbahar ile Istranca ormanları yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe büründü.

Ağaçlardan dökülen yapraklar seyrine doyulmayan bir güzellik oluşturuyor.

Dere ve kuş seslerinin bütünleştiği ormanların yağlı boya resimlerini andıran güzelliği dikkati çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Istranca ormanlarının her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Yerli ve yabancı turistleri bölgenin zenginliklerini görmeye davet eden Şen, sonbahar güzelliğinin görülmeye değer olduğunu kaydetti.