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Istranca Ormanları Kış Manzarası ile Büyülüyor

Istranca Ormanları Kış Manzarası ile Büyülüyor
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki Istranca ormanları, etkili kar yağışının ardından beyaza büründü. Vatandaşlar bölgeye akın ederek kış keyfi yapıyor ve dronla çekilen görüntülerle doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca ormanları karlı manzarasıyla havadan görüntülendi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Istranca'lar beyaza büründü.

Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.

Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

Bir çok vatandaş ise hem Istrancalar'a serilen beyaz örtüyü yüksekten görmek hem de karın tadını çıkarmak için bölgeye geldi.

Kırklareli ve çevre illerden Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerine gelen vatandaşlar kar topu oynadı, eğimli alanlarda kızak ve naylon poşetlerle kaydı.

Bazı vatandaşlar ise soğuktan korunmak için ateş yaktı, kar yağışı sonrası ormanlık alanda oluşan manzaranın tadını çıkardı.

Mahya Tepe mevkisinde, zaman zaman araç trafiği de arttı. Jandarma ekipleri araç sürücülerinin kara yolunda durmaması yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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