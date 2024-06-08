Kırklareli'nde Istrancalar'ın Doğal Güzellikleri Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kırklareli'nde Çevre Haftası kapsamında "Doğal Güzellikleri ile Istrancalar" fotoğraf sergisi açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Caner Özdemir tarafından Istranca Dağları'nda çekilen 25 fotoğraf Atatürk Kültür Merkezinde sergilendi.

Sergide yaban hayatı, bitkiler ve ormanların anlatıldığı 25 fotoğraf yer aldı.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, serginin açılışında, Istranca Dağları'nın her mevsim güzel olduğunu söyledi.

Bu zenginliğin görülmeye değer olduğunu ifade eden Ertaş, dağların biyo çeşitlilik açısından da önemine değindi.

Istranca Dağları'nın yaban hayatı kadar insanlar açısından da önemli olduğunu dile getiren Ertaş, sergide tüm bu güzelliklerin anlatıldığını sözlerine ekledi.

Sergi, 3 gün açık kalacak.