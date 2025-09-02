İSTOÇ'ta Yangın: 17 İş Yeri Zarar Gördü, Can Kaybı Yok

Güncelleme:
İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda sabah saatlerinde çıkan yangında 17 iş yeri etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

(İSTANBUL) İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) bir işyerinde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 17 iş yerinin zarar gördüğü açıklandı.

Bağcılar Mahmutbey İSTOÇ 10. Ada 2428. Sokak'taki bir işyerinde sabah 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri yangının 10.00 sıralarında söndürüldüğünü ve soğutma çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Gül: 17 iş yeri zarar gördü, can kaybı yok

İstanbul Valisi Davut Gül de olay yerine gitti, yürütülen çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gül, yangından 17 iş yerinin zarar gördüğünü, can kaybının olmadığını ve yangının kontrol alınarak soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek geçmiş olsun dileklerini de iletti.

