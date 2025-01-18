İSTO Başkanı Selahaddin Türkmen, 'Yılın Kareleri' Oylamasını Gerçekleştirdi

İslahiye Ticaret Odası (İSTO) Başkanı Selahaddin Türkmen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

İSTO Başkanı Türkmen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" adlı fotoğrafına oy veren Türkmen, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Armut piş" isimli fotoğrafını seçti.

Türkmen, "Günlük Hayat" kategorisinde Osman Gürdoğan'ın "Madenciler" isimli fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" ve "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yüzsüz" isimli fotoğrafına oy verdi.

Birbirinden etkileyici kareleri çeken Anadolu Ajansı personelini tebrik eden Türkmen, fotoğrafların hepsinin ayrı güzel olduğunu belirtti.