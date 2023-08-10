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İstinye'de Tehlikeli Yolculuk: Ayaklarını Sarkıtarak Kamyonetin Kasasına Oturan Kişi ve Camdan Sarkan Çocuk

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İstanbul İstinye'de aracın kasasına oturan bir kişi ayaklarını sarkıtarak tehlikeli yolculuk yaparken aynı aracın ön koltuğunda oturan çocuğunda camdan sarktığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul İstinye'de aracın kasasına oturan bir kişi ayaklarını sarkıtarak tehlikeli yolculuk yaparken aynı aracın ön koltuğunda oturan çocuğunda camdan sarktığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer, İstinye'de trafikte bir kişi kamyonetin kasasına oturan bir kişi ayaklarını sarkıtarak tehlikeli yolculuk yaparken aynı aracın ön koltuğunda camdan sarkan çocukta pes dedirtti. Yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuk bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aracın kasasında yolculuk yapan şahıs kameraya alındığını fark edince "çekme" şeklinde tepki gösterdi. Görüntülerde aracın plakası olmadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Sarıyer Güncel Haberler

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