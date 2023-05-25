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İstinye'de AVM'de Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel Haberler

İstinye'de bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü. Sarıyer İstinye'de bulunan alışveriş merkezinin üst katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

İSTİNYE'de bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Sarıyer İstinye'de bulunan alışveriş merkezinin üst katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı.

Dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Sarıyer Güncel Haberler

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