İstinye'de AVM'de Çıkan Yangın Söndürüldü

İstinye'de bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü. Sarıyer İstinye'de bulunan alışveriş merkezinin üst katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.