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İstinye-Çubuklu hattındaki vapur seferleri yapılamıyor

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İstinye-Çubuklu hattındaki arabalı vapur seferleri, İstanbul Boğazı'ndaki yelkenli kortej geçişi nedeniyle yapılamıyor.

İstinye-Çubuklu hattındaki arabalı vapur seferleri, İstanbul Boğazı'ndaki yelkenli kortej geçişi nedeniyle yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yayınlanan duyuruda, Bodrum Cup Yelkenli Kortej Geçişi nedeniyle İstinye-Çubuklu (Arabalı) hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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