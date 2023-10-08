İstinye-Çubuklu hattındaki vapur seferleri yapılamıyor
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İstinye-Çubuklu hattındaki arabalı vapur seferleri, İstanbul Boğazı'ndaki yelkenli kortej geçişi nedeniyle yapılamıyor.
İstinye-Çubuklu hattındaki arabalı vapur seferleri, İstanbul Boğazı'ndaki yelkenli kortej geçişi nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yayınlanan duyuruda, Bodrum Cup Yelkenli Kortej Geçişi nedeniyle İstinye-Çubuklu (Arabalı) hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel