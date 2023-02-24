İSTİNAT DUVARININ HEYELANLA ÇÖKME ANI KAMERADA Güncel Haberler ARTVİN'de merkeze bağlı Ortaköy yolunda istinat duvarı, heyelan sonrası çöktü, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. ARTVİN'de merkeze bağlı Ortaköy yolunda istinat duvarı, heyelan sonrası çöktü, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kentte merkeze bağlı Ortaköy köyü yolundaki beton istinat duvarı, dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelanla yıkıldı. Çöken duvarla birlikte taş ve toprak yığınlarının dolduğu kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerinin iş makinesi ile müdahalesi sonrası yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. İstinat duvarının çöktüğü anlar da çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu kemarasına kaydedildi. Görüntüde, duvarın çökmesiyle çevreyi toz bulutu kapladığı, yamaçtan kayan irili ufaklı kayaların da yola aktığı görülüyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yerel Güncel Haberler

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