İstinat Duvarından Düşen Genç Yaralandı

Karabük'te, 5 metre yükseklikteki istinat duvarından Araç Çayı'nın kenarındaki beton zemine düşen Said E. A. (20) yaralandı. Halatla bağlanıp vinçle yukarıya çekilerek kurtarılan Said E.A. hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan Balık Pazarı mevkiinde meydana geldi. Said E. A. 5 metre yükseklikteki istinat duvarından Araç Çayı'nın kenarındaki beton zemine düşerek yaralandı. Said E. A. düştükten sonra annesini arayarak yardım istedi. Anne, durumu polis, AFAD, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Said E.A.'yı halatla bağladığı sedyeyi vinçle yukarı çekerek kurtardı. Said E.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Said E. A.?nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)