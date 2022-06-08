İstinat duvarı çöktü, 5 otomobil zarar gördü - Haberler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binanın otoparkındaki istinat duvarının çökmesi sonucu 5 otomobil zarar gördü.

Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören İlçesi Kamil Ocak Mahallesi Ertaş Sokak'taki 4 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Etkili olan yağmura dayanamayan istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç zarar gördü. Olayda 1 araç kullanılmaz hale gelirken duvarın çöktüğü esnada herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının üstüne çöktüğü 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kuddisi Cantürk, "Akşam saatlerinde bir ses duyduk. Geldik gördük ki istinat duvarı çökmüş. Baktık benim arabanın üzerine çökmüş. Daha önce böyle bir olay başımıza gelmedi" dedi.

Bir vatandaş selde sürüklendi

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası olan selde bir vatandaşın sürüklendiği görülürken çevredeki esnaflar ise hemen müdahale etti. Ayrıca sel sularına otomobiller kapılırken bazıları ise sulara teslim oldu. Cadde ve sokakta bulunan dükkanlar sular altında kaldı.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel