İstinat duvarı çöken 2 apartmanda risk tespit edilmedi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, inşaat nedeniyle istinat duvarı kısmen çöken ve tedbir amaçlı tahliye edilen 2 apartmana girişe tekrar izin verildi. Apartman sakinleri, evlerine dönmeye başlarken, binalarda ise risk tespit edilmedi.

Fahri Korutürk Mahallesi 874'üncü Sokak'ta, dün akşam, apartman inşaatı yapılan arazinin bitişiğindeki Aşılı ve Gül Hatun apartmanlarının istinat duvarı kısmen çöktü. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, bölgeye sevk edildi. Her 2 binada bulunan 34 daire, tedbir amacıyla tahliye edildi. Apartman sakinleri, geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Bölgede yapılan incelemeler sonunda tahliye edilen binalarda risk saptanmadı ve daire sahiplerine evlere girebilecekleri söylendi. Bunun üzerine bina sakinleri, tekrar evlerine girmeye başladı. Kısmen çöken istinat duvarında ise güçlendirme çalışması yapılı.

İnşaatın müteahhidi Yunus Koçak ise "İnşaat esnasında yan binanın istinat duvarında toprak gevşedi. Dolgu toprağın üstüne güçlendirilmeden istinat duvarı yapılmış. İstinat duvarının altında kalan boşluktan toprak su almış. O yüzden böyle bir mağduriyet yaşandı. Gerekli mercilerden yetkililer gelip inceleme yaptılar. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden gerekli önlemleri alıyoruz. 25 kişilik bir ekiple hızlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.