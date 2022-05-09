İstinaf mahkemesi: Tercüman bulundurulmaması savunma hakkını kısıtlar

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de göçmen kaçakçılığı suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası İstinaf Mahkemesi'nce onanıp, hakkında sınır dışı kararı verilen Suriyeli Kawa Mustafa'nın (40) avukatları, mütalaa celsesinde tercüman bulundurulmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Avukatların itirazını haklı bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi, kendi kararını bozup, tercüman bulundurulmaması durumunun savunma hakkını kısıtlandığına hükmederek dosyayı yerel mahkemeye iade etti.

Edirne'de 6 Şubat 2020 tarihinde, Pazarkule Gümrük Kapısı'na yaklaşık 250 metre mesafedeki 22 T 0425 plakalı takside kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, taksiyi durdurmak için araçla önünü kesti. Taksi şoförü Berkcan Kesimoğlu (23), görevli memurun ekip aracından inmesini engellemek için aracının sol ön tampon kısmıyla ekip otosunun sağ ön kapısına çarptı. Ardından da Kesimoğlu kendisi gibi taksi şoförü olan Cengiz Derviş (22) ve Suriye uyruklu 4 kişi koşarak ormana kaçtı. Bunun üzerine ekipler, havaya ateş ederek durdukları şüphelilerden taksi şoförleri Derviş ve Kesimoğlu ile Suriye uyruklu Kawa Mustafa'yı gözaltına aldı. Suriyeli 3 kaçak göçmen ise ormanda izini kaybettirdi. Şüphelilerden Kawa Mustafa tutuklandı. 2 ay cezaevinde kalan Kawa Mustafa tahliye edildi.

Bunun üzerine dosyayı bir kez daha inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi, avukatların itirazlarını yerinde buldu. Daire, salonda tercüman bulunmamasının savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle Kawa Mustafa'ya verilen cezanın bozulmasına karar vererek dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Kawa Mustafa'nın sınır dışı kararı da bozuldu. Mustafa'nın avukatları, kararın emsal nitelikte olduğunu söyledi.