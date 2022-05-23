İstinaf mahkemesi cinsel saldırı sanığına indirimi kaldırıp cezayı artırdı - Haberler

DENİZLİ'de takip ettiği D.A.'ya (23) girdiği apartmanda cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Hasan Ali Seçkin'e (28) yerel mahkemenin 1,5 yıl iyi hal indirimi uygulayarak verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkeme, indirimi kaldırıp, cezanın sosyal ve uyarma amacı dikkate alınarak sanığı 12 yıl hapisle cezalandırdı. Kararı Yargıtay da onadı.

Olay, 28 Temmuz 2020 tarihinde Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. İşten çıkan D.A. evine gitmek için Bayramyeri'nden minibüse bindi. D.A.'nın arkasından Hasan Ali Seçkin de aynı araca bindi. Seçkin, A.D. ile aynı yerde inip, evinin bulunduğu apartmana kadar takip etti. Hasan Ali Seçkin, peşinden girdiği A.D.'ye önce sözlü tacizde bulundu. Seçkin, ardından da A.D.'yi bıçakla tehdit ederek eliyle fiziki tacizde bulundu. Gürültü üzerine D.A.'nın ailesi kapıyı açınca Seçkin, kaçtı. Ailenin ihbarı üzerine Seçkin, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. D.A.'nun kolundaki dövmesinden teşhis ettiği Seçkin tutuklandı.

D.A.'nın avukatı Melike İlkgül Yurttürk, örnek bir karar alındığı belirterek, "Yerel mahkeme tarafından sanığa 9 yıl hapis cezası verildi ve bu kararda iyi hal indirimine gidilerek 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. En güzel cevabı bölge adliye mahkemesi verdi. İndirimler iptal edildi. Hiçbir indirim yapılmadı ve ceza 12 yıla yükseltildi. Ceza Yargıtay'da da onandı. Gerekçe olarak sanığa verilen cezanın sosyal ve uyarma amacıyla, bu suçun toplumsal önemi sebebiyle artırım yoluna gidildiği yazıldı. Cezaların caydırıcılığı yanında toplumsal öneminin de dikkate alınması gerektiği ve bu konuyla ilgili bakılacak davalarda mahkemelerin bu hususları gözetmesi gerektiği ortaya çıktı" dedi.