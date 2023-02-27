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İstinaf, eski eşini öldüren kişiye verilen müebbet hapis cezasının bozulmasına hükmetti

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İstinaf, eski eşini öldüren kişiye verilen müebbet hapis cezasının bozulmasına hükmetti

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan sanığa ilişkin hükmün bozularak ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan sanığa ilişkin hükmün bozularak ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Daire, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının itirazları ile kararın resen incelemeye tabi olması nedeniyle hükmü inceledi.

Heyet, sanığın olaydan önce maktul ile telefonda görüştükleri sırada tartıştıklarını, tartışmadan sonra epilepsi hastası olduğu için aura geçirdiğine dair savunmasına kararında yer verdi.

Daire, kararında şu ifadeleri kullandı:

"Sanığın Türk Ceza Kanunu 32. maddesi kapsamında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair ilgili hastanelerden varsa bu konuya ilişkin tıbbi tedavi evraklarının getirtilerek, gerekli görüldüğü taktirde de sanığın gözlem altına alınmasına karar verilerek, 'işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı' konusunda raporun aldırılması, sanığın hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesinin gerektiğinin gözetilmediği, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu, hükmün bozulmasına ve ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verildi."

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Aralık 2020'de Hasan Ozan Baştosun, eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı iş yerinin önünde tabancayla öldürmüştü. Baştosun'a yapılan yargılama sonucunda müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ceza Dairesi Karabağlar İzmir Güncel Haberler

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