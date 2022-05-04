İstinaf, 5 yıl 11 ay fazla hapis yatan hükümlünün tazminat talebinin reddi kararını bozdu

ANKARA (DHA) - İNFAZ yasasında 2013 yılında yapılan değişikliğe rağmen cezaevinde 5 yıl 11 ay fazla yatan hükümlü Zekeriya Asarkaya'nın (64) Hazine'ye karşı açtığı 5 milyonluk maddi- manevi tazminat talebinin reddi kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin kararının eksik araştırma ve inceleme ile hukuka aykırı verildiğini belirterek, davacının talebinin, delillerin eksiksiz toplanarak yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

Ankara'da yaşayan Zekeriya Asarkaya, 1982 yılında gasp ve gasba teşebbüs suçundan Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce 106 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1991 yılında çıkan yasa ile indirimden faydalanan Asarkaya, şartlı tahliye edildi. 2000 yılında ise yargılandığı 'tehdit' suçundan 10 ay ceza aldı. Yeniden cezaevine giren Asarkaya'nın daha önce yatmadığı cezası ile yeni cezasının infazına karar verildi. Tahliye yılı 2020 olarak belirlendi. 2013 yılında çıkarılan 3'üncü Yargı Paketi'ne ise 'Yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz' maddesi eklendi. Bu da Asarkaya'ya tahliye yolunu açtı ancak 2013'ten sonra birçok kez tahliye talebinde bulunan Asarkaya, düzenlemenin kendisini kapsamadığı gerekçesiyle tahliye edilmedi. 2019'da yapılan başvurusunda ise Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Nisan'da tahliye kararı verdi.